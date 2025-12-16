ネット通販大手の「アスクル」は、17日から新たな物流システムを始動させます。アスクルは、10月にサイバー攻撃を受け物流システムが停止に陥ったため、手作業での作業を続けてきました。復旧に向け、これまでのシステムを部分的に復旧させるのではなく、ゼロから新たに構築したということです。アスクルは全国に10の物流センターがありますが、17日から東京と埼玉の2か所で新システムの運用を開始し、順次、拡大するとしています