Photo: MasakiNonaka ROOMIE 2025年10月4日掲載の記事より転載 以前取材したイベントで、「いい仕事を生み出すにはいい休息も重要」という金言をもらいました。それに強く共感し、仕事後の癒し時間として、最近では以前よりも積極的にゲームを嗜んでいたりしています。この時間はまさに至高。ただひとつ、そこにもストレスがあったんです。それは、モニターの表示を仕事用のパソコンからゲー