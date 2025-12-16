【琥珀色の遺言（PC-9801・Windows11対応版）】 12月16日 配信 価格：770円 D4エンタープライズは12月16日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、新規コンテンツ「琥珀色の遺言（PC-9801・Windows11対応版）」の配信を開始した。価格は770円。 本作は1988年にリリースされたコマンド選択方式のアドベンチャーゲ