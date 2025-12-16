「なら死ぬな」「合点承知」最期の時が近づいてきた蔦重（横浜流星）の背中に手を回し、歌麿（染谷将太）が笑顔でかけた言葉。「死ぬな」は、過去、何度も蔦重が歌麿にかけた言葉です。「なら死ぬな」は、固唾を飲んで最終回を見守っていた視聴者全員の気持ちでもあったでしょう。1年間がかりの壮大な、森下佳子作の黄表紙本『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が、とうとう最後のページを閉じました。「べらぼう」瀬川が登場！写楽＝