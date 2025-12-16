次世代農業技術集積センター赤磐市津崎 岡山県赤磐市に農業振興の新たな拠点の一部が完成し、15日に竣工式が開かれました。 赤磐市津崎の市有地に完成したのは、「次世代農業技術集積センター」の大型貯蔵庫です。 農作物の物流拠点施設で、前田市長らがテープカットをして完成を祝いました。農作物の栽培・加工や、新品種の開発、経営支援などを行う予定です。 農業振興のために赤磐市が