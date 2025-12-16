カペラＳを５馬身差で圧勝したテーオーエルビス（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）は、優先出走権を得たサウジアラビアのリヤドダートスプリント・Ｇ２（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１２００メートル）へ向かうことになった。「流れが速くなった方が競馬はしやすいと思っていましたが、この距離であれだけの着差はなかなかない」と高柳大調教師は笑顔。「その後はドバイも考えています」