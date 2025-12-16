今年の朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）は、どんなドラマが生まれるのか。過去の名勝負・０６年勝ち馬で蛯名正義騎手（現在は調教師）が騎乗したドリームジャーニーを振り返る。２番人気のドリームジャーニーが直線一気の追い込みを決め、２歳馬の頂点に立った。それは瞬時の出来事だった。４１６キロの小柄な馬体が、大外から弾丸となって襲いかかった。並び、かわし