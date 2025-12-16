ムード歌謡グループ・純烈が１５日、関東の新拠点となっている「よみうりランド・ＨＡＮＡＢＩＹＯＲＩ」でライブを開催し、来年２月４日に新曲「ありがとう」とアルバム「純烈のラジオレター！〜純烈１５周年メンバーベストセレクション〜」を同時リリースすることを発表した。「ありがとう」はリーダーの酒井一圭（５０）が初めて表題曲の作詞に挑戦。アルバムはメンバーそれぞれが１５曲を選び、ラジオＤＪ風に１曲ずつ思い