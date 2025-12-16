お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が15日深夜放送のTBSラジオ「かまいたちのヘイ！タクシー！」に出演。自身の長男について話した。山内は「長男が初めてがライブ観にきたんですよ、ずっと嫁が危惧していたのが、長男はなんか分からないけど人が好き、大人が好きみたいなタイプなのよ。“お父さんがかまいたちなんだよね”みたいなのを言いたがんねん。俺あんまりその現場を見ていないけど」とコメント。続けて「