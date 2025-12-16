「吹奏楽の父」と称される指揮者の秋山紀夫（あきやま・としお)さんが9日、死去したことが分かった。96歳だった。楽譜出版社「ロケットミュージック」の公式Xで訃報が伝えられた。同Xで「『吹奏楽の父』と称された秋山紀夫先生が、令和7年12月9日、96歳にて永眠されました。心よりご冥福をお祈り申し上げます」と伝えた。「秋山先生は、アメリカと日本の吹奏楽を結ぶ架け橋となったバンドディレクターでした。1963年の初渡米