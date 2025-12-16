関西−九州を行き来するフェリー「さんふらわあぱーる」。実は年に一度、陸揚げをして、船底からエンジンにいたるまで大規模なメンテナンスを実施しています。そこでは一体どんな作業が行われているのか？密着取材しました。「さんふらわあぱーる」年に一度の大規模メンテナンス２００８年に就航した「さんふらわあぱーる」。神戸港と大分港を年間約１８０回往復し、昨年度は６万人以上、約１万３０００台の車をのせ、農