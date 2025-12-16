映画『五十年目の俺たちの旅』原作本出版記念トークショーイベントが15日、都内で行われ、監督で主演を務める中村雅俊と原作、脚本を手掛けた鎌田敏夫のオフィシャルレポートが届いた。【場面写真】シブっ！真っ赤なシャツに黒いジャケットを羽織る中村雅俊往年のファンを中心に大勢の観客が集まった会場内は熱気に包まれた雰囲気。そんな観客の熱い拍手に迎えられた中村は、「この50年間で実感したのは、『俺たちの旅』という