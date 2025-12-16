来年１月２、３日の第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）で３連覇を目指す青学大は１６日、ＯＢの下田裕太氏（２９）のコーチ就任を発表した。下田コーチは青学大２年時の２０１６年大会から３年連続で箱根駅伝８区に出走し、いずれも区間賞を獲得。３年時の大学駅伝３冠達成や、４年時の箱根４連覇に大きく貢献した。また在学中からマラソンに挑戦し、初出走の１６年東京では２時間１１分３４