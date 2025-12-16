楽天に加入した前田健太投手が１６日、仙台市内の楽天モバイルで入団会見を行った。背番号は１８に決まった。会見で仙台のイメージを問われると「寒いです」と即答。「寒いのがあまり得意ではない」と明かした。前田は２０１６年に広島からドジャースに移籍。２０２０年にはトレードでアメリカ北部のミネソタ州に本拠地を置くツインズに移籍した。気象庁のデータを基にすると、ミネソタ州（ミネアポリス・セントポール）の平均