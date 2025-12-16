アメリカ・ロサンゼルスで大晦日に大規模な連続破壊テロを計画していた過激派組織のメンバー4人が逮捕されました。アメリカの司法省は15日、大晦日にロサンゼルスを標的にした大規模な爆破テロを計画していたとして過激派組織の4人を逮捕したと発表しました。訴状によりますと、この組織は親パレスチナの反政府組織「タートル・アイランド解放戦線」で、4人は12日にロサンゼルスの東にあるモハーベ砂漠の拠点で逮捕されたというこ