NECは12月15日、地域金融機関および地域企業向けに、金融庁ガイドラインに準拠したサイバーセキュリティ対策モデルを体系化し、2026年度から順次提供を開始すると発表した。NEC ロゴ○3つのサイバーセキュリティ対策モデル提供するサイバーセキュリティ対策モデルは、地域金融機関での実践を踏まえ、金融庁ガイドラインに準拠した対策をパッケージ化したもの。モデルは3つの柱で構成されている。.