毎朝寒すぎて布団から出たくない症候群を発症中の筆者ですが、冷え対策に最適・あったか・かわいいカイロをキャンドゥで発見!!Can★Do「カイロポーチたい焼き柄」こちらは、「Can★Do/キャンドゥ」で330円で買えちゃう「カイロポーチたい焼き柄」です。寒い日にほかほかのたい焼きを買って、手を温めながら食べるのが冬の楽しみでもあるのですが、あったかいうちに食べたいから、その時間ってすぐに終わっちゃうんですよね。で