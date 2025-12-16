セブン-イレブンは、アイスクリーム専門店「21時にアイス」が監修したパフェアイス2品を、首都圏と関西の店舗で12月23日から順次発売する。ラインアップは「21時にアイス チョコバナナ」と「21時にアイス 紫芋モンブラン」。価格はいずれも税込462円で、赤城乳業が製造を手がける。数量限定で、なくなり次第終了となる。〈人気フレーバーを表現したパフェアイス2品が登場〉「21時にアイス」は、夕食後やお酒を飲んだ後の“締めアイ