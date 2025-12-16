【ガシャポンオフィシャルショップ@ASAKUSA】 12月16日 オープン 住所：東京都台東区浅草1丁目3番4号 K-雷門1F 営業時間：10時～20時 ハピネット・ベンディングサービスは、バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店「ガシャポンオフィシャルショップ@ASAKUSA」を12月16日にオープンした。 「ガシャポンオフィシ