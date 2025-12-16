１１日、周至国家級自然保護区の玉皇廟モニタリング拠点で撮影したキンシコウ。（西安＝新華社記者／邵瑞）【新華社西安12月16日】中国陝西省西安市の周至国家級自然保護区は秦嶺山脈の主稜線を南北にまたがる区域で、希少動物と生息地保護を主目的とする。ここ数年継続してきた生態系修復作業が完了し、野生動物とその生息環境が効果的に守られるようになったことで動物の数が着実に増加。キンシコウの個体群も拡大し続け、当初