もちもち食感でファンを魅了するブーランジェリー「baguette rabbit(バゲットラビット)」から、冬だけの期間限定パンが登場します。2026年1月2日(金)より発売されるのは、看板商品『ブール』の新作をはじめとした心ときめくラインナップ。寒い季節に恋しくなる、甘さとコク、そして小麦の旨味が調和したパンたちは、自分へのご褒美にもぴったり。今しか味わえない冬の美味しさをぜひチェックしてみて。 冬限定