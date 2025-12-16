ミュージカル『メリー・ポピンズ』の製作発表会見が行われ、メリー・ポピンズ役のトリプルキャスト・濱田めぐみさん、朝夏まなとさん、（笹本玲奈さんは欠席）、バート役の大貫勇輔さん、小野田龍之介さん、上川一哉さんらが一堂に会しました。 【写真を見る】【 濱田めぐみ・朝夏まなと 】 「どんなことでも出来る！」「私らしいメリーが見つかったら」ミュージカル『メリー・ポピンズ』開幕へ日本で2018年に初演、2022年