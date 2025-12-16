プロ野球・楽天に入団し、ファンと記念写真に納まる前田健太投手（中央）＝16日、楽天モバイルパーク宮城日米通算165勝を誇り、楽天で来季11年ぶりの日本球界復帰を果たす前田健太投手が16日、楽天モバイルパーク宮城で入団記者会見を行い「わくわくしている気持ちが一番強い。キャリア最後のチームだと思って、このチームを選んだ」と力を込めた。2年契約で、背番号は広島時代などと同じ18に決まった。米球界10年目だった今季