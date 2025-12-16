西スポWEB OTTO!が主宰する学生スポーツゼミ(ゼミ長・市川圭之介日本経済大学教授)を受講している大学生、釣川 梨久(つりかわ りく)さんが、福岡市を拠点に活動するビーチバレー男子日本代表・郄橋 巧(たかはし たくみ)選手を取材しました。壮絶な過去の経験を乗り越えてきた「僕自身もいじめを受けた過去があって、自分と同じ境遇の子どもたちの居場所を作りたいんです」そう力強く語ってくれたのは現在ビーチバレー