ロッテは16日、「マリーンズ算数ドリル 令和7年度冬号」を発行し、千葉市内の公立小学校109校に無償配布したと発表した。また、本日社会貢献活動プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、廣畑敦也が千葉市立都賀小学校を訪問し、全校児童429名が出席のもと、「マリーンズ算数ドリル」の贈呈式を行った。贈呈式の最後には、廣畑が児童に向けて「もうすぐ楽しい冬休みが始まると思いますが、まずは今日配った算数ドリ