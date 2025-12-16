香川県坂出市のパチンコ店駐車場で軽乗用車の後部ドアを傷つけたとして、坂出市に住む75歳の男がきょう（16日）逮捕されました。 器物損壊の容疑で逮捕されたのは、坂出市の無職の男（75）です。 警察によりますと、男は11月29日午後2時ごろ、坂出市のパチンコ店駐車場で、坂出市の70歳の男性が所有する軽乗用車の後部ドアに線状の傷をつけた疑いです。 犯行の翌日、被害者が被害に気付いて警察に通報したもので、警察がパチン