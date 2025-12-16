Image: siroca 部屋干しの乾燥時間を、約82％も短縮。とにかく外干しが乾きにくいこの季節。一方、部屋干しをするとモワッとした部屋干し臭が気になることも。そこで見つけたのが、部屋干し臭を軽減するという「イオニシモ®」なる技術を搭載した、シロカのサーキュレーター。部屋干しに限らず年中快適な風を生み出してくれます。ヒーター、扇風機、衣類乾燥、空気循環の1台4役