ソフトバンクは16日、本拠地みずほペイペイドームの大規模改修を実施すると発表した。R＆Dラボの新設、バックネット裏エリアにおける座席刷新・ラウンジ新設など。2026年から順次工事を開始し、29年シーズン開幕までの完了を予定している。今後の改修予定2026年…R＆Dラボ完成（シーズン中に運用開始予定）R&DラボⓒSoftBank HAWKS ※画像はイメージ2028年…チームエリア改修完了（シーズン開始より運用開始予定）2029