農林水産省は16日、天ぷら店「博多天ぷらたかお」が店内ポスターに「福岡県産米を使用」などとうたっていたにもかかわらず、実際は福岡県産と他県産のブレンド米を米飯で提供していたとして、米トレーサビリティー法に基づき運営会社の弘商（福岡市南区）に是正や再発防止を求める勧告をした。同法に基づく行政指導は全国初。