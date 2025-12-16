15日会見を終えたカープの新入団選手たちがマツダスタジアムを見学し、プロへの決意を新たにしました。16日午前10時すぎ、カープの新入団選手9人が本拠地・マツダスタジアムのグラウンドに足を踏み入れました。ドラフト1位で身長187センチ、スイッチヒッターの平川選手はさっそく打席に立ち、感触を確かめました。■ドラフト1位 平川蓮外野手「いいですね。自分は初めてマツダスタジアムに来て、とても赤くてい