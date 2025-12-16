北海道恵庭市の市道で2025年12月16日、走行中の軽乗用車の左後輪が外れる事故がありました。事故があったのは、恵庭市柏陽町4丁目の市道です。12月16日午前11時半ごろ、70代女性が運転する軽乗用車の左後輪が外れました。タイヤは雪山に衝突して止まり、けが人はいませんでした。警察によりますと、タイヤはナットが外れた状態だったということです。運転手は「11月ごろに親戚がタイヤ交換してくれた。2～3日前から異音を感