16日午後2時38分ごろ、北海道で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、北海道の函館市です。【各地の震度詳細】■震度3□北海道函館市■震度2□北海道千歳市白老町□青森県平内町外ヶ浜町八戸市