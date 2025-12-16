JR各社は年末年始の新幹線などの予約状況を発表しました。下りは今月27日と30日、上りは来月3日がピークだということです。JR各社によりますと、今月26日から来月4日までの年末年始の期間、新幹線などの指定席の予約はきのう（15日）の時点であわせておよそ524万席となっていて、去年と比べて2%増加しました。▼下りのピークは今月27日と30日で、27日の午前に東京駅を出発するJR東海の東海道新幹線「のぞみ」はすでに満席となって