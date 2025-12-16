事務用品通販大手アスクルは１６日、物流システムを使った商品出荷を１７日から一部の物流拠点で再開すると発表した。サイバー攻撃によるシステム障害に伴い、１０月１９日から停止しており、２か月弱ぶりの稼働になるとしている。ともに事業所向けのアスクルサービスとソロエルアリーナサービスが対象で、物流拠点は東京ＤＣ（ディストリビューションセンター）と関東ＤＣ（埼玉県）の二か所。ファクスやウェブサイトによる注