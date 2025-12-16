NECは12月15日、東京国際空港(羽田空港)の制限区域内における自動運転レベル4を支援する車両制御用設備の構築を完了したことを発表した。国土交通省東京航空局より受注したもので、全日本空輸(ANA)と日本航空(JAL)が同設備を活用し、トーイングトラクターの自動運転レベル4の運用を今月から開始しているという。VMEの信号設備○取り組みの概要このたび構築したのは「東京国際空港制限区域内車両制御用設備」(VME)。VMEは、有人車両