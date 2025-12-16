新春限定デザインの鉄印（井原鉄道提供） 井原鉄道（岡山県井原市）が2026年1月1日から新春限定デザインの鉄印を販売します。 井原線の矢掛駅近くを走行する電車としめ縄飾りをデザインしています。井原駅の駅長が写真を撮影しました。デジタル版は1枚550円、井原駅で販売される紙版は1枚500円です。記帳するには、乗車券の購入が必要です。 2026年1月1日に発売し、デジタル版は1月4日、紙版は限定100枚がなくなり次第、