アジア株全面安、米ハイテク株安と中国景気減速懸念MSCI中国指数は調整局面入りへ 東京時間14:05現在 香港ハンセン指数 25140.92（-487.96-1.90%） 中国上海総合指数 3820.85（-47.08-1.22%） 台湾加権指数 27564.87（-302.07-1.08%） 韓国総合株価指数 4022.13（-68.46-1.67%） 豪ＡＳＸ２００指数 8593.90（-41.14-0.48%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84817.75（-395.61-0.46%）