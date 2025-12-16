作家の吉永みち子氏が16日、コメンテーターを務めるテレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）に出演。パンダの返還についてコメントした。上野動物園のジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」が、来月末までに中国に返還される。中国外務省は新たなパンダの貸与について「関連部門に聞いてほしい」と明言を避けている。吉永氏は「もともとシャオシャオとレイレイに関しては来年の2月に返