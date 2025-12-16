プロ野球・西武は16日、巨人を戦力外となっていた高橋礼投手との育成契約を発表しました。背番号は136となります。高橋投手は2017年ドラフト2位で専修大からソフトバンクに入団。19年には23先発で12勝・防御率3.34をマークし新人王を獲得しました。翌年にはリリーバーとして52試合に登板。しかしその後は徐々に出場数が減少し、23年オフにトレードで巨人に移籍しました。移籍2年目の今季は1軍出場とはならず、オフに戦力外となりま