¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¡×¡Ê26Ç¯3·î28Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡¦ÅìµÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥ª¡¼¥Ö¤Ê¤É¡£21Æü¤«¤é¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø±é¡Ë¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤¬¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥­¥ã¥¹¥È¤Ç¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥ºÌò¤ÎßÀÅÄ¤á¤°¤ß¡Ê53¡Ë¡¢Ä«²Æ¤Þ¤Ê¤È¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¥¹¼ç±é¤Î±Ç²è¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜÈÇ¥­¥ã¥¹¥È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï18Ç¯¡¢22Ç¯¤ËÂ³¤¯ºÆ¡¹±é¤È¤Ê¤ë¡£¥Ð¡¼¥ÈÌò¤ÎÂç´ÓÍ¦Êå¡Ê37¡Ë¡¢¾®ÌîÅÄÎ¶Ç·²ð¡Ê34¡Ë¡¢¾åÀî°ìºÈ¡Ê39¡Ë¤é¤È¡Ö¥Á¥à¡¦¥Á¥à