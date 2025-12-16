ユタ・ジャズ vs ダラス・マーベリックス日付：2025年12月16日（火）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 140 - 133 ダラス・マーベリックス NBAのユタ・ジャズ対ダラス・マーベリックスがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはダラス・マーベリックスがリードし37-43で終了する。第2クォータ&#1