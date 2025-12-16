陸上自衛隊は、20歳の隊員が民家に侵入しロケット花火を投げ込んだほか、暴行や無免許運転などを行っていたとして停職の懲戒処分を行ったと発表しました。 新発田駐屯地によりますと、第30普通科連隊に所属する1等陸士の男性(20)は7月19日 佐渡市内で部外者の住宅に侵入し、好奇心からロケット花火を複数回投げ入れました。 また、翌20日には面識のある40代男性に対し、トラブルでかっとなり平手打ちをする暴行を加えました