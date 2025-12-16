野外音楽フェス『METROCK』（メトロック）が、来年は大阪で復活することが16日、発表された。大阪・関西万博に伴い、2025年は大阪での実施が見送られていた。2026年は、東京・大阪の2都市での“完全体”となる。【画像】『レディクレ』12月26〜29日タイムテーブル実行委員会は同日、『METROCK2026』の開催を発表。東京での『TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』、大阪での『OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026』の日