プロ野球・阪神は前日15日、2026年度新人選手入団発表会を開催。新入団選手たちの背番号を明かしました。ドラフト1位での入団となった立石正広選手は「プロ野球選手になることが小さい頃から目標。プロ野球生活のスタートとして、歴史ある球団のユニホームを着ることができてとてもうれしく思っています」とコメント。着用となった背番号『9』についても「自分の小さい頃よく見ていた選手マット・マートン選手のイメージがある」と