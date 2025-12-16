お笑い芸人の狩野英孝（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。14日に米ハワイのホノルルで行われた「JALホノルルマラソン」の秘蔵ショットを披露した。狩野は「ホノルルマラソンのスタート前に『旅サラダ』でロケに来てた藤木直人さんとお会いできました」とつづり、出走前の藤木との2ショットを投稿した。昨年に引き続き2年連続の挑戦、完走となった狩野。完走タイムは7時間48分3秒だった。一方藤木は初挑戦、完走タイ