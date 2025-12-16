外国人政策を担当する小野田大臣は、役員や議決権の過半数が外国人である法人が防衛関係施設の周辺などの重要土地を取得した場合、その法人の代表者の国籍を届け出を義務づける方針を明らかにしました。外国人による不動産取得状況の把握をめぐっては、個人で重要土地を取得した場合は今年7月から国籍を届けることを求めていましたが、法人の場合は所在国や代表者の名前は届け出るものの、代表者の国籍は届け出る必要はありません