バトントワリングチームの教え子で当時高校生だった男性（２１）に性的暴行を加えたなどとして、準強制性交や強制わいせつなどの罪に問われた元指導者の被告の男（４１）に対し、京都地裁は１５日、懲役６年（求刑・懲役７年）の判決を言い渡した。大寄淳裁判長は「幼い頃から長年指導した被害者に対し、性的な自由の侵害をエスカレートする形で重ね、強い非難に値する」と述べた。判決によると、被告は２０２３年２〜３月、南