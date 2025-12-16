「スタンド・バイ・ミー」（１９８６年）で知られる映画監督ロブ・ライナーさん（７８）と妻ミシェルさん（６８）が１４日、ロサンゼルスの自宅で刺殺された事件で、米ロサンゼルス市警が息子ニック・ライナー（３２）容疑者を逮捕したことが確認された。米芸能サイト「ページ・シックス」が１５日、報じた。ニック容疑者は当初、ロサンゼルスのダウンタウンにあるパーカー・センター刑務所に収監され、その後ツインタワー矯正施