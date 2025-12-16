セルシスは12月16日、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」（クリスタ）にて、ログインボーナスキャンペーンを開始した。開催期間は2026年1月26日まで。素材取得に使えるポイント「CLIPPY」を最大740CLIPPY獲得できる。クリスタがログボキャンペーンを開始このキャンペーンでは、1日1回のログインにつき15CLIPPYをプレゼント。ログインボーナスは最大20回まで。5回目、10回目、15回目、20回