吉本興業は１６日、東京都が主催、同社が制作・運営するイベント「つながる！！Ｔｏｋｙｏボランティアフェスタ２０２６」を来年２月２１日に東京・千代田区の東京国際フォーラムで開催すると発表した。同イベントは、ボランティアの魅力を発信するとともに、活動へのはじめの一歩を後押しすることを目的としており、同社所属のお笑い芸人、タレントが出演するステージイベントや、ボランティア団体・企業の交流・体験ブースな